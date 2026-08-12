Ceribell hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ceribell hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28.1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch