Cerespo präsentierte Quartalsergebnisse

Cerespo veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 16.14 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -9.900 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cerespo in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1.61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.53 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2.57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch