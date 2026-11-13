CERES: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CERES hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 247.16 JPY gegenüber 72.73 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat CERES 9.17 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43.02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch