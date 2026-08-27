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27.08.2026 06:37:00
Cereno Scientific (B) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cereno Scientific (B) hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Cereno Scientific (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.10 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.090 SEK je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.ch
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