Cereno Scientific (B) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cereno Scientific (B) hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Cereno Scientific (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.10 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.090 SEK je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch