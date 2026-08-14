Cerebras Systems: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cerebras Systems hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.97 USD. Im Vorjahresquartal waren 1.44 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 180.1 Millionen USD – ein Plus von 74.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cerebras Systems 103.3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch