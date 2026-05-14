Cerebras-Aktie mit starkem IPO: Raketenstart für den KI-Spezialisten

Der erste Kurs lag bei 350 US-Dollar und damit um 89 Prozent über dem Ausgabepreis von 185 Dollar. Dieser war bereits über der ursprünglichen Spanne von 150 bis 160 Dollar festgelegt worden.

Im Handelsverlauf waren die Papiere bis auf gut 386 Dollar geklettert. Das Tagestief bei 321 Dollar lag immer noch komfortabel über dem Ausgabepreis. Zuletzt notierten die Anteilscheine via NASDAQ bei 310,42 Dollar.

Cerebras Systems stellt Chips für KI-Anwendungen her und betreibt Rechenzentren. Damit ist das Unternehmen in den Feldern aktiv, die derzeit bei Anlegern besonders gefragt sind. Im Rahmen des grössten Börsengangs des Jahres nahm Cerebras 5,55 Milliarden Dollar ein.

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NEW YORK (awp international)