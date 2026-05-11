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Börsengang diese Woche 11.05.2026 17:21:00

Cerebras-Aktie im Fokus: NVIDIA-Rivale erhöht IPO-Konditionen deutlich

Cerebras-Aktie im Fokus: NVIDIA-Rivale erhöht IPO-Konditionen deutlich

Der KI-Chiphersteller Cerebras hebt nach enormer Nachfrage offenbar die Konditionen seines geplanten Börsengangs deutlich an.

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• Cerebras hebt IPO-Preisspanne nach starker Nachfrage an
• KI-Chiphersteller könnte bis zu 4,8 Milliarden US-Dollar einnehmen
• IPO gilt als wichtiger Test für den KI-Hardware-Markt ausserhalb von NVIDIA

Der für diese Woche geplante Börsengang von Cerebras Systems entwickelt sich zu einem der grössten Technologie-IPOs des Jahres 2026. Wie Reuters unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, sieht sich das Unternehmen aus Sunnyvale mit einer deutlich höheren Nachfrage konfrontiert als ursprünglich erwartet. Daher sollen sowohl die Preisspanne als auch das Emissionsvolumen vor dem Handelsstart angehoben werden.

Nach Angaben der Insider will Cerebras die Preisspanne nun auf 150 bis 160 US-Dollar je Aktie anheben. Zuvor hatte das Unternehmen einen Zielkorridor von 115 bis 125 US-Dollar vorgesehen. Gleichzeitig soll das Angebot auf 30 Millionen Aktien ausgeweitet werden, nachdem zunächst 28 Millionen Papiere geplant waren.

Sollten die Aktien am oberen Ende der neuen Spanne platziert werden, könnte Cerebras rund 4,8 Milliarden US-Dollar erlösen. Das Orderbuch soll laut Reuters bereits mehr als zwanzigfach überzeichnet sein.

KI-Inferenz als strategischer Wachstumsmarkt

Für Investoren gilt Cerebras als einer der spezialisierten Wettbewerber von NVIDIA im Markt für KI-Hardware. Während NVIDIA vor allem mit Grafikprozessoren den Markt dominiert, setzt Cerebras auf eine alternative Chip-Architektur mit Fokus auf KI-Inferenz - also die Ausführung bereits trainierter KI-Modelle.

Der Markt für KI-Inferenz gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Unternehmen und Cloud-Anbieter nach Möglichkeiten suchen, die Kosten und den Energieverbrauch grosser KI-Modelle zu senken. Cerebras positioniert sich dabei insbesondere in Anwendungen, bei denen hohe Rechengeschwindigkeit und Energieeffizienz gefragt sind.

IPO als Stimmungstest für KI-Hardware-Werte

Begleitet wird der Börsengang laut Reuters von Morgan Stanley, Citigroup, Barclays und UBS. Die angepassten IPO-Konditionen sollen am Montag offiziell bekanntgegeben werden, während die finale Preisfestsetzung für Mittwoch geplant ist. Der erste Handelstag an der NASDAQ wird als wichtiger Indikator für die Nachfrage nach KI-Hardware-Unternehmen ausserhalb der etablierten Marktführer gesehen.

Sollten Anleger bei Cerebras-IPO dabei sein?

Ob sich ein Einstieg zum Börsendebüt lohnt, hängt massgeblich von der Risikobereitschaft der Anleger ab. Die enorme Überzeichnung und die Anhebung der Preisspanne signalisieren zwar ein massives Vertrauen in die Technologie von Cerebras, treiben die Bewertung jedoch gleichzeitig in ambitionierte Höhen. Anleger sollten bedenken, dass das Unternehmen zwar eine spannende Nische im Inferenz-Markt besetzt, sich aber erst noch langfristig gegen die enorme Marktmacht und das Ökosystem von NVIDIA behaupten muss. Zudem ist bei Tech-IPOs mit derart hoher Euphorie häufig eine erhöhte Volatilität in den ersten Handelstagen zu beobachten. Wer auf die Aktie setzt, sollte dies als langfristige Wette auf eine Diversifizierung des KI-Hardwaremarktes verstehen und mögliche kurzfristige Kurskorrekturen nach dem ersten Hype einkalkulieren.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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