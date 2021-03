Cerba HealthCare accueille EQT comme nouvel actionnaire pour favoriser l'innovation et toujours mieux repondre aux nouveaux enjeux de la santé

ISSY LES MOULINEAUX, France, BAAR-ZUG, Switzerland, MONTRÉAL et PARIS, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - Cerba HealthCare, acteur de référence du diagnostic médical, Partners Group, et l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) sont entrés en discussions exclusives avec EQT Private Equity. A travers ces discussions, Cerba HealthCare souhaite soutenir sa stratégie de long terme autour de l'innovation au service des patients et de la communauté médicale.

Cerba Healthcare, dont le siège social est en France, bénéficie de solides positions en Europe et en Afrique grâce à ses activités historiques de biologie de routine et de spécialité. Le Groupe est également implanté dans le monde entier à travers son expertise de biologie d'essais cliniques qui permet de valider et optimiser l'efficacité des nouveaux traitements et vaccins. Aujourd'hui, Cerba HealthCare occupe une place unique sur le marché du diagnostic, grâce à son expertise médicale et sectorielle qui répond aux besoins des patients, des médecins, des hôpitaux et de l'industrie pharmaceutique.

Avec ce nouvel investisseur, Cerba HealthCare renforce son capital autour des actionnaires existants, plus de 400 biologistes médicaux et managers de longue date au sein du Groupe, et son partenaire canadien Investissements PSP afin de soutenir la stratégie de développement et de transformation du Groupe.

Catherine Courboillet, Présidente, Cerba HealthCare, déclare : « Nous nous félicitons du travail effectué ces quatre dernières années avec Partners Group qui nous a accompagnés dans la poursuite de notre stratégie en témoignant un soutien sans faille et une compréhension fine de notre environnement. Afin d'assurer la croissance de Cerba HealthCare sur le long terme, nous cherchions un partenaire qui partage une même vision de l'éthique et qui comprenne l'intérêt des services fournis par le Groupe dans le secteur de la santé. Nous devons continuer à investir massivement dans l'innovation, la sécurité informatique et les talents de façon à poursuivre et accélérer notre transformation pour améliorer la prise en charge des patients. Avec EQT, nous avons choisi un partenaire expérimenté qui nous permettra de consolider notre positionnement en Europe et nous accompagnera dans la conquête de nouveaux marchés. »

Nicolas Brugere, Président de EQT France, ajoute : « EQT suit le développement de Cerba HealthCare depuis longtemps, c'est une plateforme unique de diagnostic médical, dotée d'une expertise scientifique de premier ordre. Cerba HealthCare est une entreprise dont la mission et les valeurs sont alignées avec celles d'EQT et nous sommes heureux de nous associer à l'équipe de direction de Cerba Healthcare et à PSP. EQT Private Equity s'engage à investir dans la société et à lui assurer un avenir de long terme pour mieux servir ses patients et les professionnels de la santé. »

Kim Nguyen, directeur général, Private Equity, Partners Group, commente : « Cerba HealthCare opère dans un secteur stratégique et nous sommes fiers d'avoir contribué avec succès à la stratégie de croissance durable du Groupe au cours des quatre dernières années. Aligné avec la vision de Partners Group sur l'importance de la gouvernance et des parties prenantes, Cerba HealthCare a montré sa mobilisation et son engagement pendant la crise COVID-19. Avec notre appui, la Société est devenue un leader du secteur, pénétrant de nouveaux marchés comme l'Italie et l'Afrique. Elle a également consolidé son expertise dans les essais cliniques et sécurisé son leadership dans le secteur de la biologie vétérinaire. Nous sommes convaincus que Cerba HealthCare dispose de tous les atouts pour l'avenir. Après ce fructueux partenariat, c'est maintenant le bon moment et l'occasion pour toutes les parties prenantes d'aborder la prochaine phase de croissance du Groupe. »

Simon Marc, Directeur Général et Directeur des placements privés, Investissements PSP, conclut : « Depuis le début de notre partenariat avec Cerba HealthCare en 2017, l'Entreprise a multiplié ses forces et nous sommes ravis de continuer à soutenir Catherine et sa talentueuse équipe de management en tant que partenaires de long terme. Nous sommes impatients d'accueillir EQT, partenaire de longue date d'Investissements PSP et qui apporte une formidable expertise de la santé à l'échelle européenne. Ensemble, nous fournirons le capital stratégique nécessaire à Cerba HealthCare pour réaliser, dans la durée, son plein potentiel à travers sa prochaine phase de développement en tant que leader européen du diagnostic médical. »

Après la confirmation de la transaction, qui est soumise à des notifications administratives et approbations réglementaires. EQT et Investissements PSP travailleront avec l'équipe de direction de Cerba HealthCare, dirigée par Catherine Courboillet, pour soutenir les nombreuses opportunités de croissance de l'Entreprise. Il s'agit notamment de poursuivre la stratégie très réussie en matière de fusions acquisitions, et accélérer la croissance organique et le développement dans de nouveaux segments de marché.

A propos de Cerba HealthCare

Cerba HealthCare, acteur de référence du diagnostic médical, a pour ambition d'accompagner l'évolution des systèmes de santé vers plus de prévention. Il s'appuie sur plus de 50 ans d'expertise en biologie médicale pour mieux évaluer le risque de développement des maladies, dépister et diagnostiquer plus en amont les pathologies et optimiser l'efficacité des traitements en les personnalisant.

Chaque jour, sur les 5 continents, les 8500 collaborateurs du Groupe accompagnent la transformation de la médecine, animés d'une même conviction profonde : faire avancer le diagnostic, c'est faire progresser la santé.

Cerba HealthCare, éclairer la santé.

À propos d'Investissements PSP

Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des régimes de pensions au Canada avec un actif net sous gestion de 169,8 milliards de dollars au 31 mars 2020. La société gère un portefeuille mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créance. Créée en 1999, Investissements PSP investit les contributions nettes au titre des régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong.

Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez les comptes Twitter et LinkedIn.

À propos de Partners Group

Partners Group est un gestionnaire d'investissements leader sur les marchés privés mondiaux. Depuis 1996, l'entreprise a investi plus de 145 milliards de dollars en capital privé, en capital immobilier, en dette privée et en infrastructures privées pour le compte de ses clients dans le monde entier. Partners Group est un investisseur engagé et responsable et vise à créer un large impact sur les parties prenantes grâce à sa propriété active et au développement d'entreprises en pleine croissance, aux biens immobiliers attractifs et aux infrastructures essentielles. Avec plus de 109 milliards de dollars d'actifs sous gestion à partir du 31 décembre 2021, Partners Group sert un large éventail d'investisseurs institutionnels, de fonds souverains, de conseils patrimoniaux et de particuliers à l'échelle mondiale. L'entreprise emploie plus de 1 500 professionnels divers dans 20 bureaux à travers le monde et a son un siège régional à Baar-Zug, en Suisse ; Denver, États-Unis ; et Singapour. Elle est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis 2006 (symbole : PGHN).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.partnersgroup.com ou suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter.

À propos d'EQT

EQT est une entreprise d'investissement de premier plan avec plus de 84 milliards d'euros de capitaux levés et environ 52 milliards d'euros d'actifs sous gestion à travers ses 17 fonds. Les fonds EQT ont des portefeuilles d'entreprises en Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Nord représentant un chiffre d'affaires total cumulé de plus de 27 milliards d'euros et plus de 159 000 salariés. EQT travaille avec ses sociétés en portefeuille pour atteindre une croissance durable, une excellence opérationnelle et une position de leader dans leur marché.

Plus d'infos : www.eqtgroup.com

Suivez EQT sur LinkedIn, Twitter, YouTube et Instagram

SOURCE Investissements PSP