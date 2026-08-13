Ceragon Networks: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ceragon Networks hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ceragon Networks -0.010 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14.16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 93.9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 82.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch