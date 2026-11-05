Cera Sanitaryware: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cera Sanitaryware hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 43.52 INR gegenüber 43.92 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Cera Sanitaryware im vergangenen Quartal 6.03 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23.58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cera Sanitaryware 4.88 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch