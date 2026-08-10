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10.08.2026 06:37:00
Cera Sanitaryware: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Cera Sanitaryware hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 35.13 INR. Im Vorjahresviertel waren 36.10 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15.11 Prozent auf 4.86 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.22 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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