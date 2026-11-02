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02.11.2026 17:55:14
CEO Casino Neuchâtel Pascal Passarelli tritt zurück
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Kursaal Bern AG / Schlagwort(e): Personalie
Der Verwaltungsrat der Kursaal Bern AG gibt bekannt, dass Pascal Passarelli, Direktor der Tochtergesellschaft Casino Neuchâtel SA, das Casino Neuchâtel im Sommer 2027 verlassen wird. Er hat sich dazu entschieden, sich beruflich neu zu orientieren.
Pascal Passarelli hat das Casino Neuchâtel seit 2012, seit der Eröffnung, massgeblich geprägt und entwickelt. Der 59-jährige konnte dabei seine langjährige Expertise in Unternehmensführung, Strategie, Marketing und Prozessentwicklung erfolgreich in das Unternehmen einbringen. In seine Zeit fallen neben der Eröffnung und erfolgreichen Führung des Casino Neuchâtel auch die Lizenzerneuerung für eine weitere Konzession des Casino Neuchâtel bis Ende 2044.
Der Verwaltungsrat der Casino Neuchâtel SA dankt Pascal Passarelli für die sehr gute Zusammenarbeit sowie sein grosses und erfolgreiches Engagement und wünscht ihm für die Zukunft nur das Allerbeste. Der Rekrutierungsprozess wurde in die Wege geleitet, über seine Nachfolge wird der Verwaltungsrat zu einem späteren Zeitpunkt informieren.
Pascal Passarelli, Directeur Général du Casino Neuchâtel, quitte ses fonctions
Le conseil d'administration de Kursaal Bern AG annonce que Pascal Passarelli, directeur général du Casino Neuchâtel SA, quittera ses fonctions à l'été 2027. Il a décidé de se consacrer à de nouveaux projets professionnels.
Pascal Passarelli a profondément marqué et développé le Casino Neuchâtel depuis son ouverture en 2012. Âgé de 59 ans, il a su mettre à profit sa longue expertise en matière de gestion d’entreprise, de stratégie, de marketing et d’optimisation de processus pour développer l’activité de l’entreprise. Outre l’ouverture et la gestion réussie du Casino Neuchâtel, son mandat a également été marqué par le renouvellement de la licence, qui prolonge la concession du Casino Neuchâtel jusqu’à la fin de l’année 2044.
Le conseil d’administration du Casino Neuchâtel SA remercie Pascal Passarelli pour son excellente collaboration ainsi que pour son engagement sans faille et couronné de succès, et lui souhaite tout le meilleur pour l’avenir. Le processus de recrutement a été lancé; le conseil d’administration communiquera ultérieurement des informations concernant sa succession.
ÜBER DEN KURSAAL BERN
À PROPOS DU KURSAAL BERN
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kursaal Bern AG
|Kornhausstrasse 3
|3013 Bern
|Schweiz
|Telefon:
|+41 31 339 55 00
|E-Mail:
|investoren@kursaal-bern.ch
|Internet:
|https.//kursaal-bern.ch
|ISIN:
|CH0001613295
|Börsen:
|BX Berne eXchange
|EQS News ID:
|2426924
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2426924 02.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kongress & Kursaal Bern AG
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17:55
|CEO Casino Neuchâtel Pascal Passarelli tritt zurück (EQS Group)
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09.09.26
|Positive Entwicklung bei der Kursaal Bern AG (EQS Group)
Analysen zu Kongress & Kursaal Bern AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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