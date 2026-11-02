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02.11.2026 17:55:14

CEO Casino Neuchâtel Pascal Passarelli tritt zurück

Kongress & Kursaal Bern
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Kursaal Bern AG / Schlagwort(e): Personalie
CEO Casino Neuchâtel Pascal Passarelli tritt zurück

02.11.2026 / 17:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Verwaltungsrat der Kursaal Bern AG gibt bekannt, dass Pascal Passarelli, Direktor der Tochtergesellschaft Casino Neuchâtel SA, das Casino Neuchâtel im Sommer 2027 verlassen wird. Er hat sich dazu entschieden, sich beruflich neu zu orientieren.

Pascal Passarelli hat das Casino Neuchâtel seit 2012, seit der Eröffnung, massgeblich geprägt und entwickelt. Der 59-jährige konnte dabei seine langjährige Expertise in Unternehmensführung, Strategie, Marketing und Prozessentwicklung erfolgreich in das Unternehmen einbringen. In seine Zeit fallen neben der Eröffnung und erfolgreichen Führung des Casino Neuchâtel auch die Lizenzerneuerung für eine weitere Konzession des Casino Neuchâtel bis Ende 2044.

Der Verwaltungsrat der Casino Neuchâtel SA dankt Pascal Passarelli für die sehr gute Zusammenarbeit sowie sein grosses und erfolgreiches Engagement und wünscht ihm für die Zukunft nur das Allerbeste. Der Rekrutierungsprozess wurde in die Wege geleitet, über seine Nachfolge wird der Verwaltungsrat zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

Pascal Passarelli, Directeur Général du Casino Neuchâtel, quitte ses fonctions

Le conseil d'administration de Kursaal Bern AG annonce que Pascal Passarelli, directeur général du Casino Neuchâtel SA, quittera ses fonctions à l'été 2027. Il a décidé de se consacrer à de nouveaux projets professionnels. 

Pascal Passarelli a profondément marqué et développé le Casino Neuchâtel depuis son ouverture en 2012. Âgé de 59 ans, il a su mettre à profit sa longue expertise en matière de gestion d’entreprise, de stratégie, de marketing et d’optimisation de processus pour développer l’activité de l’entreprise. Outre l’ouverture et la gestion réussie du Casino Neuchâtel, son mandat a également été marqué par le renouvellement de la licence, qui prolonge la concession du Casino Neuchâtel jusqu’à la fin de l’année 2044.

Le conseil d’administration du Casino Neuchâtel SA remercie Pascal Passarelli pour son excellente collaboration ainsi que pour son engagement sans faille et couronné de succès, et lui souhaite tout le meilleur pour l’avenir. Le processus de recrutement a été lancé; le conseil d’administration communiquera ultérieurement des informations concernant sa succession.

Kontakt  
Ueli Winzenried
Verwaltungsratspräsident der Casino Neuchâtel SA
Verwaltungsrat der Kursaal Bern AG
winzenried@drpb.ch		  

ÜBER DEN KURSAAL BERN
Die Kursaal Bern Gruppe ist ein Schweizer Traditionsunternehmen mit den Geschäftsfeldern Kongresszentrum mit Eventorganisation, Hotel & Restaurants sowie Casino. Zum vielseitigen All-in-one-Angebot gehören Kongressdienstleistungen mit modernster Digitaltechnik. Weiter verfügt die Gruppe über das Swissôtel Kursaal Bern (4-Sterne Superior), eine attraktive Gastronomie sowie das Grand Casino Kursaal Bern mit seinem Onlineangebot '7melons.ch' und das Casino Neuchâtel. 
Die Kursaal Bern AG ist Gründungsmitglied der Klimaplattform der Stadt Bern, von Green Key öko-zertifiziert, hat bei Swisstainable Level III (leading), arbeitet mit myclimate «Cause We Care» sowie United Against Waste und ist von HotellerieSuisse als «Green Living»-Betrieb ausgezeichnet.

À PROPOS DU KURSAAL BERN
Le Groupe Kursaal Berne est une entreprise suisse de tradition active dans les domaines d'activité suivants : centre de congrès avec organisation d'événements, hôtel et restaurants, ainsi que casino. Son offre complète « All-in one » comprend des services de congrès dotés d'une technologie numérique de pointe. Le groupe dispose également du Swissôtel Kursaal Bern (4 étoiles supérieur), d’une offre gastronomique attrayante, ainsi que du Grand Casino Kursaal Bern avec son offre en ligne « 7melons.ch » et du Casino Neuchâtel. 
La société Kursaal Bern AG est membre fondateur de la plateforme climatique de la ville de Berne, certifiée écologique par Green Key, a atteint le niveau III (leading) de Swisstainable, collabore avec myclimate « Cause We Care » ainsi qu’avec United Against Waste, et a été distinguée par HotellerieSuisse en tant qu’établissement « Green Living ».


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kursaal Bern AG
Kornhausstrasse 3
3013 Bern
Schweiz
Telefon: +41 31 339 55 00
E-Mail: investoren@kursaal-bern.ch
Internet: https.//kursaal-bern.ch
ISIN: CH0001613295
Börsen: BX Berne eXchange
EQS News ID: 2426924

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2426924  02.11.2026 CET/CEST

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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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