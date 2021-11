CEO Andreas Berger verlässt Ruag auf Ende Jahr

Bern (awp/sda) - Ruag-CEO Andreas Berger gibt die Führung beim Rüstungsbetrieb Ruag per Ende Jahr ab. Die Suche nach einem Nachfolger läuft. Interimistisch übernimmt Peter E. Bodmer.

Nach dem "erfolgreichen Abschluss der Entflechtung der Ruag in zwei separate Einheiten" sei für ihn der richtige Moment gekommen, das Steuer in jüngere Hände zu übergeben, liess sich der scheidende CEO der Ruag MRO Holding AG am Donnerstag in einer Mitteilung des Unternehmens zitieren.

Der Verwaltungsrat seinerseits äusserte darin Verständnis für Bergers Entschluss und dankte ihm für die "tatkräftige Mithilfe bei der Entflechtung".

Im März 2018 hatte der Bundesrat beschlossen, die fast ausschliesslich für die Schweizer Armee tätigen Geschäftseinheiten der damaligen Ruag in einer neuen Konzerngesellschaft Ruag MRO Holding AG (MRO CH) beziehungsweise deren Tochtergesellschaft Ruag AG zusammenzuführen.

Diese Teile sollten von der übrigen Ruag (Ruag International), die international zivile und militärische Geschäfte tätigt, getrennt werden. Die Entflechtung betraf auch die Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) der Ruag.