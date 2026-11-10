Century Tokyo Leasing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Century Tokyo Leasing gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 68.25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 144.79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 391.50 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 345.69 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch