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27.10.2026 06:37:00
Century Textiles Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Century Textiles Industries liess sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Century Textiles Industries die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 77.51 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1.430 INR je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Century Textiles Industries 8.25 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 743.24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 978.4 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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