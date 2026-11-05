Century Plyboards (India) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Century Plyboards (India) hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 4.53 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3.10 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.80 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28.47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Century Plyboards (India) einen Umsatz von 13.86 Milliarden INR eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 4.47 INR sowie einem Umsatz von 16.92 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch