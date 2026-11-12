Century Global Commodities präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Century Global Commodities lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Umsatzseitig standen 3.6 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 2.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Century Global Commodities 3.7 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch