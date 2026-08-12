Century Global Commodities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Century Global Commodities lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6.20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch