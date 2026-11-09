Century Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Century Financial hat sich am 07.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.52 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Century Financial ein EPS von 1.54 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 7.8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch