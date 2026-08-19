Century Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Century Financial präsentierte am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1.31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Century Financial 1.28 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.69 Prozent auf 7.6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch