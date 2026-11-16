Century Extrusions stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Century Extrusions hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.45 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.320 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 55.02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.70 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1.10 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch