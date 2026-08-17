Century Extrusions: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Century Extrusions hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Century Extrusions hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.47 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.300 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32.85 Prozent auf 1.38 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch