Century Communities präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Century Communities liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Century Communities die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.44 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Century Communities ein EPS von 1.25 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10.75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 968.6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 864.5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch