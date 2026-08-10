Century Casinos gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Century Casinos hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.39 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 152.0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 0.78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 150.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch