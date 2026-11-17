CENTURION FINANCE ASI Spolka Akcyjna Bearer hat am 14.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.02 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CENTURION FINANCE ASI Spolka Akcyjna Bearer ein EPS von 0.010 PLN je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 94.57 Prozent auf 0.1 Millionen PLN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.9 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch