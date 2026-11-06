Centrus Energy A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Centrus Energy A präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.41 USD gegenüber 0.190 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25.90 Prozent zurück. Hier wurden 55.5 Millionen USD gegenüber 74.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch