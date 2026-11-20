Centrum Medyczne ENEL-MED hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.13 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.260 PLN erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 245.1 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 13.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 215.2 Millionen PLN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch