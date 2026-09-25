Centrum Medyczne ENEL-MED gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Centrum Medyczne ENEL-MED hat sich am 23.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.23 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.090 PLN je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 243.5 Millionen PLN gegenüber 208.7 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch