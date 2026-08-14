Centrum Capital: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Centrum Capital hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.90 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Centrum Capital ein Ergebnis je Aktie von -0.330 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Centrum Capital im vergangenen Quartal 9.42 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9.54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Centrum Capital 10.41 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch