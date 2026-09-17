Centrale del Latte di Torino SpaAz: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Centrale del Latte di Torino SpaAz lud am 15.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.17 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.160 EUR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 79.0 Millionen EUR, gegenüber 93.7 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15.70 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch