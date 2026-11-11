CENTRAL SPORTS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CENTRAL SPORTS lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 97.50 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 46.87 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CENTRAL SPORTS in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12.82 Milliarden JPY im Vergleich zu 12.86 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch