Central Security Patrols zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Central Security Patrols hat sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10.15 JPY gegenüber 33.68 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.09 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.55 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch