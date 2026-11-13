Central Retail hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Central Retail hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.11 USD. Im Vorjahresviertel hatte Central Retail 0.070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5.26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.80 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.71 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.ch