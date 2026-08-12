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12.08.2026 06:37:00
Central Plaza Hotel öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Central Plaza Hotel präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.12 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.080 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Central Plaza Hotel im vergangenen Quartal 5.78 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Central Plaza Hotel 5.60 Milliarden THB umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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