Central Plains Bancshares Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Central Plains Bancshares Registered hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Central Plains Bancshares Registered ein EPS von 0.260 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15.06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch