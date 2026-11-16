Central Plains Bancshares Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Central Plains Bancshares Registered stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.230 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8.31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 7.5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch