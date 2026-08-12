Central Pattana veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Central Pattana lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.06 THB, nach 0.960 THB im Vorjahresvergleich.

Central Pattana hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.39 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.69 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch