Central Pattana präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Central Pattana lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.63 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.370 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 367.71 Prozent auf 2.01 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 430.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch