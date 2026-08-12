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12.08.2026 06:37:00
Central Pattana präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Central Pattana hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.06 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.960 THB je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.39 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 12.69 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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