Central Pattana präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Central Pattana hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 5.43 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.21 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 381.56 Prozent auf 66.99 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.91 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch