Central Pattana hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Central Pattana hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1.06 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Central Pattana 0.960 THB je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 13.39 Milliarden THB gegenüber 12.69 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch