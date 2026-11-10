Central Pattana gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Central Pattana veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Central Pattana hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5.43 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.21 THB je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 66.99 Milliarden THB – ein Plus von 381.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Central Pattana 13.91 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch