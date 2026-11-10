Central Pattana: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Central Pattana liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Central Pattana die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 5.42 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.21 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 66.99 Milliarden THB – ein Plus von 381.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Central Pattana 13.91 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch