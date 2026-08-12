Central Pattana: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Central Pattana hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.33 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.290 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.28 Prozent auf 410.9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 383.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch