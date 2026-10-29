Central Pacific Financial: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Central Pacific Financial hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0.88 USD gegenüber 0.690 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 93.0 Millionen USD, gegenüber 93.5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0.50 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch