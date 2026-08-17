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17.08.2026 06:37:00
CENTRAL MOTEK: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
CENTRAL MOTEK gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 101.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CENTRAL MOTEK ein Ergebnis je Aktie von -76.000 KRW vermeldet.
Das vergangene Quartal hat CENTRAL MOTEK mit einem Umsatz von insgesamt 114.18 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123.44 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 7.50 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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