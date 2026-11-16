CENTRAL MOTEK informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CENTRAL MOTEK gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 372.00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -92.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13.10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 99.57 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 114.58 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch