Central Iron Ore informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Central Iron Ore hat am 19.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.020 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Central Iron Ore ebenfalls 0.020 CAD je Aktie eingebüsst.

Redaktion finanzen.ch