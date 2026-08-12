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12.08.2026 06:37:00
Central Glass vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Central Glass hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 157.56 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Central Glass ein EPS von 33.65 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 37.76 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33.37 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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