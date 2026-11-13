Central Glass: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Central Glass hat am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 135.85 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Central Glass ein EPS von 52.52 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25.88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41.62 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 33.06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch